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Спецслужбы Израиля заявили об уничтожении 20 высокопоставленных членов ХАМАС

Спецслужбы Израиля заявили об уничтожении 20 высокопоставленных членов ХАМАС

Представители спецслужб Израиля выступили с заявлением о том, что сумели уничтожить 20 высокопоставленных членов ХАМАС.

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Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Конечно, уничтожили 60 боевиков, и убили 12 тысяч детей, женщин и стариков. Но там убито не 12 тысяч, а гораздо больше - как можно в воронке 10-20 метров глубиной, оставшейся от дома, от школы, от больницы, найти тела и посчитать их? Израиль стали ФАШИСТАМИ. Одели 70 лет назад на себя &quot;венец всемирных мучеников&quot; и с этим венцом убивают людей, манипулирую другими странами все эти 70 лет, прикрываясь этим &quot;венцом&quot;.
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