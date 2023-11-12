Представители спецслужб Израиля выступили с заявлением о том, что сумели уничтожить 20 высокопоставленных членов ХАМАС.
Спецслужбы Израиля заявили об уничтожении 20 высокопоставленных членов ХАМАС
Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Конечно, уничтожили 60 боевиков, и убили 12 тысяч детей, женщин и стариков. Но там убито не 12 тысяч, а гораздо больше - как можно в воронке 10-20 метров глубиной, оставшейся от дома, от школы, от больницы, найти тела и посчитать их? Израиль стали ФАШИСТАМИ. Одели 70 лет назад на себя "венец всемирных мучеников" и с этим венцом убивают людей, манипулирую другими странами все эти 70 лет, прикрываясь этим "венцом".
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