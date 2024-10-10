Борьба с мошенниками: 6,2 миллиона «серых» сим-карт заблокировали в России за год

Создана специальная система, выявляющая подозрительные звонки В России ведется активная борьба с мошенничеством, и за последний год были заблокированы 6,2 миллиона «серых» сим-карт, используемых преступниками для звонков и сообщений.
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