Военный обозреватель Александр Артамонов утверждает, что Российская Федерация применяет передовые разработки исключительно в качестве средства уничтожения важных целей, удалённых от мирных людей, ради того, чтобы не допустить возможных жертв.
Военный обозреватель Александр Артамонов утверждает, что Российская Федерация применяет передовые разработки исключительно в качестве средства уничтожения важных целей, удалённых от мирных людей, ради того, чтобы не допустить возможных жертв.
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