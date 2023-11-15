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Парламентская газета

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Якубовский призвал легализовать бизнес посуточной аренды квартир

Якубовский призвал легализовать бизнес посуточной аренды квартир

Обеление отрасли посуточной аренды жилья невозможно без реально работающего правоприменения. Об этом заявил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский 15 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».

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