Якубовский призвал легализовать бизнес посуточной аренды квартир

Обеление отрасли посуточной аренды жилья невозможно без реально работающего правоприменения. Об этом заявил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский 15 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».
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