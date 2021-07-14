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Приморская ГРЭС в первом полугодии обеспечила 13% потребления электроэнергии ОЭС Востока

Приморская ГРЭС в первом полугодии обеспечила 13% потребления электроэнергии ОЭС Востока

За шесть месяцев 2021 года Приморская ГРЭС выработала 2811,4 млн. к*Втч электроэнергии. Это составило 13% от энергопотребления Объединенной энергосистемы Востока, которое без учета дополнительного дня високосного 2020 года увеличилось на 4,2%.

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