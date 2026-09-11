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Нижегородская правда

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Евгений Семенов: «Текущие выборы носят глубоко плебисцитарный характер»

Евгений Семенов: «Текущие выборы носят глубоко плебисцитарный характер»

«По мнению ведущих российских экспертов, текущие выборы носят глубоко плебисцитарный характер», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая активность политических партий и особенности их программ.

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