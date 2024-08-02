FT: ЕК предложила Венгрии и Словакии найти альтернативу нефти из России

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Представители Еврокомиссии в ответ на жалобу Венгрии и Словакии о том, что Украина заблокировала поставки российской нефти, рекомендовали Будапешту и Братиславе искать альтернативные источники топлива.
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