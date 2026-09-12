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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц об 1:0 с «Оренбургом»: «Динамо» забило победный мяч заслуженно, я горд за команду. Мы до этого одержали две победы в дерби, было непросто настроиться»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе над « Оренбургом » в 8-м туре Альфа ‑Банк РПЛ (1:0).

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