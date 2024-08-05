В России создали ИИ-сервис для автоматической оценки исследований сердца

Лаборатория искусственного интеллекта Сбера и лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского кардиологического научного центра разработали ИИ-сервис, который может автоматически оценивать тяжесть поражения при ишемической болезни сердца, сообщает пресс-служба Сбера.
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