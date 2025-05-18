Google DeepMind создал универсальный ИИ, который ускорит научные открытия от предсказания структуры белков до решения любых задач программирования

Подразделение Google DeepMind представило AlphaEvolve — новый агент искусственного интеллекта, который, по заявлениям компании, знаменует собой существенный шаг на пути к решению сложных задач в математике и естественных науках.
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