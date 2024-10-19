К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

Лимаренко: Ми-8 вылетел к месту крушения судна «Григорий Ловцов» на Сахалине Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegaram-канале сообщил, что к месту крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.