К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

Лимаренко: Ми-8 вылетел к месту крушения судна «Григорий Ловцов» на Сахалине Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegaram-канале сообщил, что к месту крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.
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