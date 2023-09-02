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ВСУ опять обстреляли Донецк: пять местных жителей получили ранения

ВСУ опять обстреляли Донецк: пять местных жителей получили ранения

Украинские войска нанесли новые удары по гражданским объектам в Донецке. По данным СЦКК ДНР на 12:00, в Петровском районе города на улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц, среди которых четыре женщины.

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