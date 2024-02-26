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Слава сообщила, что не выполнила обещание Успенской

Слава сообщила, что не выполнила обещание Успенской

Певица Слава посетила праздничный концерт, посвященный 70-летию певицы Любови Успенской. Артистка призналась, что она знакома с Успенской уже давно, более того, оказалось, что она не сдержала обещание, данное певице.

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Комментарии
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Майя Maja
Смотрю на фото Успенской и задаюсь вопросом а она носом вообще дышит? С таким носом не только петь, дышать-то трудно)) Пластики столько, что как кукла резиновая выглядит, точно.
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12 час.

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