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Space Perspective показала плавучий космодром для запуска стратостатов с туристами ...

Space Perspective показала плавучий космодром для запуска стратостатов с туристами ...

Space Perspective показала плавучий космодром для запуска стратостатов с туристами к границе атмосферыКомпания Space Perspective объявила о завершении строительства своего «морского космодрома», который предназначен для запуска к границе земной атмосферы стратосферных аэростатов с туристами.

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