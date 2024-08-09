Space Perspective показала плавучий космодром для запуска стратостатов с туристами к границе атмосферыКомпания Space Perspective объявила о завершении строительства своего «морского космодрома», который предназначен для запуска к границе земной атмосферы стратосферных аэростатов с туристами.
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