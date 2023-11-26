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Праздничная кухня: песочное печенье с новогодними пожеланиями

Праздничная кухня: песочное печенье с новогодними пожеланиями

Печенье с пожеланиями как нельзя лучше придется к новогоднему столу. Для его изготовления используют разные формочки, но если их нет под рукой, вырезать круглое печенье можно проверенным "бабушкиным" способом – стаканом.

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