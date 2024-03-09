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Линия Одесса-Приднестровье-Молдавия станет новым фронтом СВО

Линия Одесса-Приднестровье-Молдавия станет новым фронтом СВО

Уже дней 10 подряд наши беспилотники уничтожают в Одессе инфраструктуру ВСУ — насколько успешно, сказать трудно, но явно расчёт на то, чтобы максимально выбить ПВО и пункты БПЛА.

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Комментарии
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Модест
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Нет пока таких сил и средств, чтобы ещё больше растягивать фронт. Нам уже пытаются Харьков сдать, который станет большой обузой. Территория сейчас нам не нужна, важнее грохнуть их армию и принудить хохликов к капитуляции, не распыляя силы на бои местного значения с отсутствием логистики. Херсон именно по этой причине сдали, поскольку не было тылового обеспечения и очень мешала река. Ну и ПВО с западными спецами у хохлов никуда не делось.
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