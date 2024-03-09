Линия Одесса-Приднестровье-Молдавия станет новым фронтом СВО

Модест

Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Нет пока таких сил и средств, чтобы ещё больше растягивать фронт. Нам уже пытаются Харьков сдать, который станет большой обузой. Территория сейчас нам не нужна, важнее грохнуть их армию и принудить хохликов к капитуляции, не распыляя силы на бои местного значения с отсутствием логистики. Херсон именно по этой причине сдали, поскольку не было тылового обеспечения и очень мешала река. Ну и ПВО с западными спецами у хохлов никуда не делось.