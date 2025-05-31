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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В Брянской области рождается шесть детей на 1000 человек населения

В Брянской области рождается шесть детей на 1000 человек населения

В 2024 году в брянских роддомах появилось на свет более 7300 детей.Накануне Международного дня защиты детей Брянскстат опубликовал статистику по детям и подросткам, проживающим на территории Брянской области.

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