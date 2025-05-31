В Брянской области рождается шесть детей на 1000 человек населения

В 2024 году в брянских роддомах появилось на свет более 7300 детей.Накануне Международного дня защиты детей Брянскстат опубликовал статистику по детям и подросткам, проживающим на территории Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии