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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился на фоне возобновившейся обеспокоенности по поводу сектора недвижимости Китая

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился на фоне возобновившейся обеспокоенности по поводу сектора недвижимости Китая

Доллар немного укрепился под конец азиатской сессии поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая и приближающаяся публикация данных по рынку труда в США заставили инвДоллар немного укрепился под конец азиатской сессии поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая и приближающаяся публикация данных по рынку труда в США заставили инвесторов быть осторожными, что спровоцировало спрос на доллар, как на валюту-убежище.

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