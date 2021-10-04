Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился на фоне возобновившейся обеспокоенности по поводу сектора недвижимости Китая

Доллар немного укрепился под конец азиатской сессии поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая и приближающаяся публикация данных по рынку труда в США заставили инвДоллар немного укрепился под конец азиатской сессии поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу сектора недвижимости Китая и приближающаяся публикация данных по рынку труда в США заставили инвесторов быть осторожными, что спровоцировало спрос на доллар, как на валюту-убежище.