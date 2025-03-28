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Царьград

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"Боялись даже прикоснуться": Туристка рассказала о плохом состоянии батискафа "Синдбад" ещё в 2017 году

"Боялись даже прикоснуться": Туристка рассказала о плохом состоянии батискафа "Синдбад" ещё в 2017 году

По её словам, он был такой ещё до ЧП.Русская туристка, отдыхавшая восемь лет назад на затонувшем батискафе, рассказала, что тогда его техническое состояние уже было плохим.

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