"Боялись даже прикоснуться": Туристка рассказала о плохом состоянии батискафа "Синдбад" ещё в 2017 году

По её словам, он был такой ещё до ЧП.Русская туристка, отдыхавшая восемь лет назад на затонувшем батискафе, рассказала, что тогда его техническое состояние уже было плохим.
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