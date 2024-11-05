Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

На базе авиацентра также можно повысить свою квалификацию Благодаря работе Московского авиационного центра с начала 2024 года пилотами санитарных самолётов были эвакуированы более 300 пострадавших и соматических больных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии