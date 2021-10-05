Ангел, девочка, Психея,Легкость, радость бытия, —Сердце стонет, холодея:Как я буду без тебя? Как-то без твоей подсветкиМне глядеть на этот свет,Эти зябнущие ветки,На которых листьев нет,Ноздреватость корки чернойНа подтаявшем снегу…Мир, тобой неосвещенный,Как-то вынести смогу?Холодок передрассветный,Пес ничей, киоск газетный,Лед, деревья, провода,Мир бестрепетный, предметный,Неподвижный, безответный, —Как я буду в нем тогда? Как мне с этим расставаньем,С этим холодом в груди?До весны с тобой дотянем, —Ради Бога, погоди!Там-то, весело старея,Век свой будем вековать, —Я твой псих, а ты Психея,Вместе будем психовать… Лепет, трепет, колыханье,Пляска легкого огня,Ангел мой, мое дыханье, —Как ты будешь без меня?Как-то там, без оболочки,На ветру твоих высот,Где листок укрылся в почке,Да и та едва спасет?Полно, хватит, успокойся!Над железной рябью крыш,Выбив мутное оконце,Так и вижу — ты летишь.