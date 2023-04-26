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У «Барселоны» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах против «Райо Вальекано»

У «Барселоны» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах против «Райо Вальекано»

Сегодня команда Хави в рамках 31-го тура Ла Лиги уступила в гостях со счетом 1:2. В последних четырех матчах каталонцы уступили мадридскому клубу три раза, еще раз – сыграли вничью.

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