США нашли способ конфисковать активы России «в соответствии с правом»

Страны G7 приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине. Как пишет Financial Times, США заявили союзникам по группе, что есть способ изъятия средств «в соответствии с международным правом».
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