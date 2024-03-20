Малоизвестные факты о московском ГУМе:Как ветхие лавчонки превратились в крупнейший в Европе магазин

Рекламные плакаты ГУМа./Фото: b1.m24.ru Главный московский универмаг (ГУМ) не просто демонстрировал столичным гостям российский достаток, это был истинный торговый музей, восхищавший архитектурой, масштабами и внутренним убранством.
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