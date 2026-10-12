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Автоэксперт Зазулин назвал причины быстрого снижения остаточной стоимости у китайских иномарок

Автоэксперт Зазулин назвал причины быстрого снижения остаточной стоимости у китайских иномарок

Китайские массовые бренды на вторичном рынке стремительно теряют остаточную стоимость. Причина — частое обновление модельного ряда, выгодные программы на новые автомобили и высокая конкуренция.

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