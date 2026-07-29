Следующий из Сирии в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Движение судов через пролив Дарданеллы полностью приостановлено в обоих направлениях после того, как сухогруз Pilatus Marine потерял ход и сел на мель в районе мыса Нара, 29 июля сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны Турции.
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