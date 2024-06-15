Исследования показывают, что вороны умеют считать так же хорошо, как маленькие дети Максим МорозовОдно из последних исследований показывает, что «птичий мозг» все-таки не следует воспринимать как оскорбление.
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