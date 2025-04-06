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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби повторил рекорд Гретцки по очкам в НХЛ при пустых воротах (85). Овечкин – 3-й с 82 баллами

Капитан «Питтсбурга» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:3). Последнюю шайбу он забросил в пустые ворота.

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