DTF: игроков в Counter-Strike 2 начали банить из-за Windows 7

Вскоре после релиза Counter-Strike 2 некоторые пользователи Windows 7 оказались забанены в игре. Они подозревают, что причиной этого является несовместимость игры со старой операционной системой, сообщает портал DTF.
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