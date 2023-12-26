Первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой спутниковой связи. Honor Magic6 уже доступны для заказа в Китае

Honor начала принимать в Китае предварительные заказы на свои будущие флагманы – линейки Magic6. Размер депозита составляет 100 юаней (примерно 1350 рублей), за предзаказ покупателю обещан ряд бонусов: беспроцентная рассрочка на два года, бесплатные напольные весы, гарантия на экран смартфона и замена без ремонта в течение 180 дней.