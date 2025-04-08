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В Штабе общественной поддержки прошла «Классная встреча» с Антоном Рыжим

В Штабе общественной поддержки прошла «Классная встреча» с Антоном Рыжим

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Челябинской области прошла новая «Классная встреча» - на этот раз школьники и активисты «Движения первых» пообщались с Антоном Рыжим, главным врачом Детской городской больницы №8 имени А.

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