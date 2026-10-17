The Emmy-winning sitcom Family Ties wasn't afraid to get serious in between the laughs. Here are five of the show's best Very Special Episodes.
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