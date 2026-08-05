Пропавшего брата Хазанова нашли бомжующим на улице

Пропавший брат известного юмориста и худруководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, как выяснилось, жив-здоров, однако уже почти год слоняется по улицам и не имеет определенного места жительства.
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