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Утро.ru

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Пропавшего брата Хазанова нашли бомжующим на улице

Пропавшего брата Хазанова нашли бомжующим на улице

Пропавший брат известного юмориста и худруководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, как выяснилось, жив-здоров, однако уже почти год слоняется по улицам и не имеет определенного места жительства.

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