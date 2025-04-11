Эксперт перечислил причины отказа россиян от путешествий

Ими может быть как нехватка информации, так и неразвитая инфраструктура.фото: pixabay.com/JoshuaWoronieckiПутешествия — не вопрос первой необходимости, поэтому в кризис эта статья расходов режется одной из первых, однако причиной отказа от туризма может быть не только нехватка средств.
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