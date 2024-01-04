В Петербурге появится новый мост: где он будет расположен и когда его построят

Рассказываем, где и когда будет построен новый мост в Петербурге. В Приморском районе Санкт-Петербурга скоро появится новый мост через Черную речку, обеспечивив тем самым более удобную транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной.
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