Рекордная яркость 6000 кд/кв.м., Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 5500 мА·ч и 120 Вт. «Жидкий Рыцарь» Realme GT Neo6 на подходе

Realme мощно ответит на «Маленький Торнадо» Redmi Turbo 3 своим «Жидким Рыцарем», точнее «Жидким Серебряным Рыцарем» — так в компании называют Realme GT Neo6, который построен на той же SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, что и Redmi Turbo 3.