Кто нам открывает глаза на плохую жизнь в России

Медвежий уголПолитикаКто нам открывает глаза на плохую жизнь в России автор - Спрашивали? Отвечаем. Многие из нас еще помнят пустые полки в магазинах в последнее десятилетие существования СССР.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАШАнатолий ШадринВо многом согласен с автором, особенно в той части, где он пишет про успехи страны. Вот только засранцев, которые ругают современную Россию, и у нас хватает. Посмотрим, сколько таких засранцев здесь обнаружится.)))))Галина Чужаяпора перетать смотреть кто и что о нас думает и делать то, что нам требуется.ИИринаТо ,что тупые и никчемные враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,и угробившие ВСЕ отрасли ,включая ,сельское хозяйство ,всерьез выставляют за свои "достижения ", всерьез могут считать таковыми только враги России и российского народа .Александр КлишинДа угомонитесь вы в своем израиле.евгений кармановичАвтор верно пишет, что хлеб в Израиле дорогой, колбаса тоже, но живут лучше. Воюют, а террористов нет и охранников в офисах не видно. Люди не злятся друг на друга. Диву даешься, когда представляешь, что полвека назад покупали воду для питья в Турции, а сегодня эта бывшая пустыня в цвету.Андрей СедойА что хорошего, если не воровать?Комментировать
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