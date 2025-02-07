Законопроект о выплате пособия на детей до 23 лет внесли в Госдуму

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.