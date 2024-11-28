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Оправдал личное доверие Путина: Генерал пережил чистки в Минобороны и изгнал НАТО из целой страны

Оправдал личное доверие Путина: Генерал пережил чистки в Минобороны и изгнал НАТО из целой страны

Коллаж: Царьград На фоне масштабных кадровых чисток в Минобороны один генерал сумел не только сохранить свои позиции, но и стать ключевой фигурой в геополитической стратегии России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А если сам  Евкуров  не  захотел  этого  назначения?
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7 час.
Игорь Кузнецов
Есть долг и честь офицера, есть Присяга. &quot;Кабинетные воришки&quot; в МО этого не знают и им это не понять. Генерал достоин уважения в многонациональной стране России.
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3 час.
александр почекунин
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6 мин.

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