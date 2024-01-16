МО: по ВСУ начали наноситься ковровые бомбардировки с БПЛА Инферно

Российские военные начали ковровые бомбардировки украинских позиций на нескольких направлениях в зоне СВО, используя специальные беспилотники-бомбардировщики "Инферно", разработанные компанией "Рустехдрон".
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