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Лавров своеобразно прокомментировал разрешение Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Лавров своеобразно прокомментировал разрешение Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Киевский режим давно и настойчиво выпрашивал у США, а последнее и решающее слово в этом вопросе именно за американцами, разрешение на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь международно признанных регионов РФ.

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