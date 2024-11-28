Лавров своеобразно прокомментировал разрешение Запада Киеву бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Киевский режим давно и настойчиво выпрашивал у США, а последнее и решающее слово в этом вопросе именно за американцами, разрешение на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь международно признанных регионов РФ.
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