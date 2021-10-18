Без опыта работы, без знания языка, без высшего образования, без стыда и совести мигранты едут зарабатывать в Россию

Медвежий уголОбществоБез опыта работы, без знания языка, без высшего образования, без стыда и совести мигранты едут зарабатывать в Россию автор - делай что хочешь Примерно в 150 километрах от Санкт-Петербурга я заехал на заправку.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаЗа Санк=Петербург не скажу, а Москва при Собянине превратилась в один большой аул. Русскую речь теперь услышать можно редко.Вячеслав СклифосТакое в каждом городе России можно видеть.Комментировать
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