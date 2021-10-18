Медвежий угол

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Без опыта работы, без знания языка, без высшего образования, без стыда и совести мигранты едут зарабатывать в Россию

Без опыта работы, без знания языка, без высшего образования, без стыда и совести мигранты едут зарабатывать в Россию

автор - делай что хочешь Примерно в 150 километрах от Санкт-Петербурга я заехал на заправку.

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галина
За Санк=Петербург не скажу, а Москва при Собянине превратилась в один большой аул. Русскую речь теперь услышать можно редко.
Вячеслав Склифос
Такое в каждом городе России можно видеть.

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