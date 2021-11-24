Коты и собачки приносят своим хозяевам не только мячики и палочки. Иногда они более изобретательны. Упорядочил своих мышек Нашел и принес Это тебе, хозяин, носи Благодаря коту охотнику хозяева изучают животных Что это и, главное, зачем ему это Газету почитать не хотите ли Волосы завязывай Очень нужная вещь И живых тоже приносят Поиграем? Его новая игрушка – шишка Смотри, что я принес Для любимой хозяйки Коллекция Половичок заказывали?The post 15 питомцев, которые преподнесли хозяевам сюрпризы first appeared on Мур ТВ.