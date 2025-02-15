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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о травмах: «Единственное решение – 40 игроков в составе. Но это невозможно – клубы разорятся»

«В АПЛ не будет меньшее количество матчей. Кубок лиги будет и дальше проводиться. Единственное решение – 40 игроков в составе.

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