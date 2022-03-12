Павелски о новом контракте: «Я и моя семья полюбили Даллас и «Старс» с первого дня. Стремимся побеждать здесь»

Джо Павелски высказался о подписании нового контракта с «Далласом».  37-летний американец согласовал с клубом условия однолетнего соглашения с базовой зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

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