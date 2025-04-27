Попытка украинизировать сказки: Киев обвинил РФ в краже Колобка

РИА Новости/Евгений Епанчинцев Украинские спецслужбы тем временем нашли по-настоящему достойное занятие для себя, они устроили битву за Колобка, заявили, что Россия украла известного мультяшного персонажа.
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