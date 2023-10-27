Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ под Купянском

Российские бойцы подразделений Западной группировки войск отразили на купянском направлении фронта шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады вблизи Сергеевки, Тимковки и Синьковки, сообщили в Минобороны.
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