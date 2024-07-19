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Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США

Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США

Экс-глава Белого дома объявил, что делает это ради всей Америки. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своем официальном согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.

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