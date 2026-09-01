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FiNE NEWS

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Причины штрафов ГАИ за управление автомобилем с механической коробкой при отметке «АТ» в правах

С 2014 года в России действует правило, согласно которому в водительских правах указывается тип коробки передач, на которой сдавался практический экзамен.

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