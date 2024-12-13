Даниил Квят выйдет на старт «24 часов Дайтоны»

LamborghiniБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским гонщиком Lamborghini и в качестве представителя Lamborghini Squadra Corse выступал в FIA WEC за рулём «гиперкара» Lamborghini SC63 категории LMDh, в 2025 году проведёт суточный марафон в США.
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